Прямой эфир

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

06 августа 2019 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Число пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в российском Ачинске увеличилась до 12. 6 – госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывают помощь медики.

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек-1

Согласно последним данным, детонация боеприпасов и пороха на территории склада прекратилась. К ликвидации последствий инцидента привлечены десятки специалистов.

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек-4

Предварительной причиной пожара назван человеческий фактор. ЧП в Ачинском районе на западе Красноярского края произошло накануне.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек-7

На территории района введён режим чрезвычайной ситуации.

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек-10

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта
06 августа 2019 07:13

Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта

Взрыв у онкоцентра в Каире признан терактом
06 августа 2019 07:05

Взрыв у онкоцентра в Каире признан терактом

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек
05 августа 2019 18:41

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек