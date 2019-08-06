При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

Новости России. Число пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в российском Ачинске увеличилась до 12. 6 – госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывают помощь медики.
Новости России. Число пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в российском Ачинске увеличилась до 12. 6 – госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывают помощь медики.
Согласно последним данным, детонация боеприпасов и пороха на территории склада прекратилась. К ликвидации последствий инцидента привлечены десятки специалистов.
Предварительной причиной пожара назван человеческий фактор. ЧП в Ачинском районе на западе Красноярского края произошло накануне.
Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек
На территории района введён режим чрезвычайной ситуации.