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На пожаре в хосписе в Красногорске погибли десять человек

11 мая 2020 07:01
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Новости России. 11 мая в Красногорске в микрорайоне Опалиха произошёл пожар на территории частного домовладения. 

Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, загорание случилось в здании, которое предназначено для проживания лиц пожилого возраста. 

Во время ликвидации пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет. Ещё 9 человек получили ожоги и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. 

Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. 

По информации ТАСС, в огне погибли 10 человек. Из девяти доставленных в больницу пациентов шесть находятся в реанимации. 

# Пожар

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