На пожаре в хосписе в Красногорске погибли десять человек

Новости России. 11 мая в Красногорске в микрорайоне Опалиха произошёл пожар на территории частного домовладения.

Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, загорание случилось в здании, которое предназначено для проживания лиц пожилого возраста.

Во время ликвидации пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет. Ещё 9 человек получили ожоги и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.

По информации ТАСС, в огне погибли 10 человек. Из девяти доставленных в больницу пациентов шесть находятся в реанимации.