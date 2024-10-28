На парламентских выборах в Литве победила социал-демократическая партия

В Литве стали известны итоги второго тура парламентских выборов. По данным ЦИК, на них победила социал-демократическая партия, получив 52 места из 141, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, находясь четыре года в оппозиции, теперь она стала ведущей политической силой. Ранее правящая консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» получила 28 мест. Однако, несмотря на успех, социал-демократам предстоит создать коалицию в сейме, чтобы стать правящим большинством и получить возможность сформировать правительство.

По убеждению политологов, новый кабмин продолжит курс на повышение уровня оборонных расходов. По оценкам НАТО, Литва потратит около 3 % своего ВВП на вооруженные силы в этом году, что сделает ее шестым по величине спонсором Альянса. В случае победы на выборах социал-демократическая партия пообещала сократить неравенство, повысив налоги для более состоятельных литовцев с целью увеличения финансирования здравоохранения и социальной поддержки.