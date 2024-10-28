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В офисе Зеленского рассказали, когда в Украине пройдут выборы

28 октября 2024 07:53
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По мнению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в Украине выборы будут организованы после завершения конфликта, поскольку все ресурсы направлены на войну. Об этом пишет РИА Новости.

Также президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы все солдаты и беженцы могли участвовать в выборах. По словам российского лидера Владимира Путина, власти в Киеве не настроены на проведение переговорного процесса и проведение выборов.

Опрос свидетельствует, что 70% украинцев признают необходимость выборов. Полномочия Зеленского закончились 20 мая, но из-за военного положения президентские выборы были отменены. 
По мнению Путина, легитимными представителями власти в Украине является парламент и спикер Верховной рады.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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