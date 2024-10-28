В парламенте Ирана призвали пересмотреть ядерную доктрину в связи с ударами Израиля. В Тегеране считают, что ЦАХАЛ осуществляет атаки по стране при прямой и косвенной поддержке Европы и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее пересмотр ядерной концепции уже обсуждался иранскими властями. Группа из 39 законодателей направила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности Исламской Республики. Тогда в ведомстве были категоричны и заявили о приверженности политике отказа от ядерного оружия. Но агрессия со стороны Израиля не прекращается. И хотя атаки носят статус ответных, кто первым затеял этот обмен ударами, сказать сложно. Результат один – Ближний Восток снова на грани полномасштабной войны.