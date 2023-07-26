Гутерриш: в мире голодают более 780 млн человек

По словам Гуттериша, значительное количество населения планеты по-прежнему испытывает трудности с пропитанием, а действия международных структур неэффективны. Мировые продовольственные системы разрушены. И расплачиваться за это вынуждены миллионы людей. Одной из попыток снизить число голодающих была зерновая сделка. Однако гуманитарный проект силами Запада превратился в коммерческий. Россия аннулировала договоренности после того, как данные ей обещания были проигнорированы. Отметим, накануне в ООН заявили о готовности к контактам с Москвой по этому вопросу.