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Гутерриш: в мире голодают более 780 млн человек

26 июля 2023 16:49
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Более 780 миллионов человек в мире голодают. Данные шокирующей статистики озвучил генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гутерриш: в мире голодают более 780 млн человек -1

По словам Гуттериша, значительное количество населения планеты по-прежнему испытывает трудности с пропитанием, а действия международных структур неэффективны. Мировые продовольственные системы разрушены. И расплачиваться за это вынуждены миллионы людей. Одной из попыток снизить число голодающих была зерновая сделка. Однако гуманитарный проект силами Запада превратился в коммерческий. Россия аннулировала договоренности после того, как данные ей обещания были проигнорированы. Отметим, накануне в ООН заявили о готовности к контактам с Москвой по этому вопросу.

# Экономический кризис # Фотофакт

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