Минобороны РФ: российские военные продвинулись почти на 3 км на Краснолиманском направлении

ВС РФ на Краснолиманском направлении продвинулись почти на 3 километра по фронту и до 2,7 километров вглубь. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Минобороны генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, российская армия продолжает наступательные действия. ВС РФ отразили за сутки 4 атаки ВСУ на данном направлении. В ведомстве перечислили потери со стороны украинской армии: свыше 190 солдат, 5 бронированных машин, 4 пикапа, 2 гаубицы, 3 самоходных артиллерийских установки и радиолокационная станция.