В Раде рассказали о 800 тыс. украинцев, скрывающихся от мобилизации

По данным Дмитрия Наталухи, председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, в Украине около 800 000 человек призывного возраста прячутся, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Они меняют свои адреса и трудоустраиваются на работу с оплатой наличными. При этом Военкоматы Украины совершают рейды на предприятия промышленности, где они работают.

Закон об усиленной мобилизации, который вступил в силу 18 мая, обязывает призывников обновить свои данные в военкоматах и иметь при себе воинский билет. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем.