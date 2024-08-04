Прямой эфир

В Раде рассказали о 800 тыс. украинцев, скрывающихся от мобилизации

04 августа 2024 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным Дмитрия Наталухи, председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, в Украине около 800 000 человек призывного возраста прячутся, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Они меняют свои адреса и трудоустраиваются на работу с оплатой наличными. При этом Военкоматы Украины совершают рейды на предприятия промышленности, где они работают. 

Закон об усиленной мобилизации, который вступил в силу 18 мая, обязывает призывников обновить свои данные в военкоматах и иметь при себе воинский билет. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Кадыров сообщил, когда Россия одержит победу в СВО
04 августа 2024 13:15

Кадыров сообщил, когда Россия одержит победу в СВО

Байден в частной беседе призвал Нетаньяху прекратить нести чушь
04 августа 2024 13:05

Байден в частной беседе призвал Нетаньяху прекратить нести чушь

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными
04 августа 2024 12:51

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными