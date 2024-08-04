Рябков: РФ и США смогли избежать нового витка эскалации

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Москве и Вашингтону после беседы глав министерств иностранных дел России и США удалось избежать нового витка обострения. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что времена односторонних уступок Москвы прошли, и соглашения возможны только лишь на взаимовыгодных условиях.

Как отметил Рябков, Россия не должна допускать эскалацию, но такие варианты рассматриваются. 25 июля Белоусов и Остин по инициативе американской стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.