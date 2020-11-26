Крупнейший производитель медицинских перчаток закрыл половину заводов из-за вспышки коронавируса

Малазийская компания наращивала производство с самого начала пандемии из-за возросшего спроса на продукцию. Однако на предприятии, где соблюдают строгие протоколы безопасности, произошла мощная вспышка заражений. Коронавирус выявлен у 2,5 тысяч сотрудников. Из-за этого Top Glove была вынуждена приостановить работу 28 заводов за пределами Куала-Лумпура.