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Крупнейший производитель медицинских перчаток закрыл половину заводов из-за вспышки коронавируса

26 ноября 2020 08:47
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Новости Малайзии. Самый крупный изготовитель медицинских перчаток закрыл половину заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Крупнейший производитель медицинских перчаток закрыл половину заводов из-за вспышки коронавируса-1

Малазийская компания наращивала производство с самого начала пандемии из-за возросшего спроса на продукцию. Однако на предприятии, где соблюдают строгие протоколы безопасности, произошла мощная вспышка заражений. Коронавирус выявлен у 2,5 тысяч сотрудников. Из-за этого Top Glove была вынуждена приостановить работу 28 заводов за пределами Куала-Лумпура.  

Крупнейший производитель медицинских перчаток закрыл половину заводов из-за вспышки коронавируса-4

В связи со сложившейся ситуацией ожидаются перебои в поставках перчаток на мировой рынок, а также увеличение стоимости товара. Компания ежегодно экспортирует около 90 миллиардов пар одноразовых перчаток в более чем 190 стран, обеспечивая почти четверть мировых потребностей в подобной продукции.  

# Коронавирус # Фотофакт

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