На немецком острове Рюген обнаружен клад времён викингов

Новости Германии. На немецком острове Рюген найден клад, относящийся к концу 10 века.

Как сообщает журнал Stern, сокровища обнаружили археолог-любитель Рене Щён и 13-летний школьник Лука Малашниченко. Мальчик нашёл, как ему показалось, кусочек алюминия. Ученик отнёс находку Рене, который заметил, что это серебро.

В дальнейшем на территории площадью 400 квадратных метров был обнаружен клад. Среди найденных предметов были фибулы, плетёное ожерелье, жемчуг, фрагменты колец, амулет молота Тора и от 500 до 600 частично поврежденных монет. 100 из них могут быть отнесены ко времени правления Харальда I Синезубого.

Это не первый найденный клад, имеющий отношение к Харальду I и его окружению. В 1872 и 1874 году на острове Хиддензе были обнаружены 16 элементов одного ювелирного набора.

Харальд I Синезубый в 10 веке был королём Дании и Норвегии. Известен тем, что при его правлении Дания приняла христианство. Также в его честь (Harald Bluetooth) названа система передачи данных между Bluetooth-устройствами.

Весной 2018 года в Гродно был обнаружен клад.