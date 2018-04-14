«Смотрю – лежит какая-то коробочка». Самый крупный за десятилетие клад нашли в Гродно строители

Новости Беларуси. Новость на вес золота пришла из Гродно. Там строители нашли самый крупный за последнее десятилетие клад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новость на вес золота пришла из Гродно. Там строители нашли самый крупный за последнее десятилетие клад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десяток монет XVIII-XIX веков, 10 колец, подвеска, два браслета – все предположительно из золота. Драгоценности хранились на чердаке здания. Владелец принял решение о его реконструкции и даже не подозревал, какой сюрприз обнаружат при замене кровли.
Владимир Стракович, строитель:
Смотрю – лежит какая-то коробочка. Сначала не обратил внимание на нее, потому что это не первый наш объект в этой части города. Находили разные коробочки, ничего ценного не было. Присмотрелся, потряс – слышу, что-то гремит. Дай, думаю, посмотрю, что там такое. Открываю, а там нашел, оказывается клад!
Это уже не первый клад, который находят в старинных зданиях Гродно. До начала Великой Отечественной войны в городе проживали немало еврейских семей. В период Холокоста они прятали ценные вещи и сбережения от фашистов. Точную оценку найденному кладу дадут эксперты.