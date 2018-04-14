«Смотрю – лежит какая-то коробочка». Самый крупный за десятилетие клад нашли в Гродно строители

Новости Беларуси. Новость на вес золота пришла из Гродно. Там строители нашли самый крупный за последнее десятилетие клад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десяток монет XVIII-XIX веков, 10 колец, подвеска, два браслета – все предположительно из золота. Драгоценности хранились на чердаке здания. Владелец принял решение о его реконструкции и даже не подозревал, какой сюрприз обнаружат при замене кровли.

Владимир Стракович, строитель:

Смотрю – лежит какая-то коробочка. Сначала не обратил внимание на нее, потому что это не первый наш объект в этой части города. Находили разные коробочки, ничего ценного не было. Присмотрелся, потряс – слышу, что-то гремит. Дай, думаю, посмотрю, что там такое. Открываю, а там нашел, оказывается клад!