В Архангельске ликвидирован пожар в ТЦ «Фокус»

Новости России. 17 апреля в Архангельске загорелся ТЦ «Фокус».

Как сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области, пожар начался в 6:40. Огнём повреждена кровля по всей площади. Тушением пожара занимался 41 человек.