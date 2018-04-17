В Архангельске ликвидирован пожар в ТЦ «Фокус»

Новости России. 17 апреля в Архангельске загорелся ТЦ «Фокус».
Как сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области, пожар начался в 6:40. Огнём повреждена кровля по всей площади. Тушением пожара занимался 41 человек.
Новости России. 17 апреля в Архангельске загорелся ТЦ «Фокус».
Как сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области, пожар начался в 6:40. Огнём повреждена кровля по всей площади. Тушением пожара занимался 41 человек.
Фото: vk.com/jest29
В 8:49 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Из-за случившегося перекрыто движение на перекрёстке Вологодская-Троицкий.