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В Архангельске ликвидирован пожар в ТЦ «Фокус»

17 апреля 2018 06:33
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Новости России. 17 апреля в Архангельске загорелся ТЦ «Фокус».  

Как сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области, пожар начался в 6:40. Огнём повреждена кровля по всей площади. Тушением пожара занимался 41 человек.  

В Архангельске ликвидирован пожар в ТЦ «Фокус»-1

Фото: vk.com/jest29  

В 8:49 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.  

Из-за случившегося перекрыто движение на перекрёстке Вологодская-Троицкий.  

# Пожар

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