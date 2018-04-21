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На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду

21 апреля 2018 18:38
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Новости России. Срочные сообщения в эти минуты приходят из российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду-1

На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду-3

На город обрушился мощный шторм. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. От весенней бури уже пострадали несколько десятков человек. Есть жертвы. На одной из строительных площадок погиб мужчина. Закрыты крупные парки города, а также территория выставочного комплекса ВДНХ.

На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду-5

Все экстренные службы приведены в полную готовность. В соцсетях появляются кадры на которых видно, как ветер с лёгкостью переворачивает мусорные баки, заборы, срывает крыши со зданий. Жителям рекомендуется по возможности не покидать свои дома.

На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду-8

# Фотофакт # Погода

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