На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду

Новости России. Срочные сообщения в эти минуты приходят из российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На город обрушился мощный шторм. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. От весенней бури уже пострадали несколько десятков человек. Есть жертвы. На одной из строительных площадок погиб мужчина. Закрыты крупные парки города, а также территория выставочного комплекса ВДНХ.