На Москву обрушился мощный шторм: порывы ветра достигают 25 метров в секунду

Новости России. Срочные сообщения в эти минуты приходят из российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Срочные сообщения в эти минуты приходят из российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На город обрушился мощный шторм. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. От весенней бури уже пострадали несколько десятков человек. Есть жертвы. На одной из строительных площадок погиб мужчина. Закрыты крупные парки города, а также территория выставочного комплекса ВДНХ.
Все экстренные службы приведены в полную готовность. В соцсетях появляются кадры на которых видно, как ветер с лёгкостью переворачивает мусорные баки, заборы, срывает крыши со зданий. Жителям рекомендуется по возможности не покидать свои дома.