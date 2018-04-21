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Ураган и резкое похолодание. На Москву надвигается мощный циклон

21 апреля 2018 15:22
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Новости России. С 21 на 22 апреля в европейской части России объявлено штормовое предупреждение.  

Как сообщает Гидрометцентр России, ожидаются штормовой ветер до 20-25 м/с и осадки. Похолодание принесёт мощный циклон со стороны Скандинавии.  

В субботу – 21 апреля – днём столбик термометра будет показывать +13… +18°С, но к вечеру резко похолодает. В ночное время суток столбик термометра может опуститься даже ниже нулевой отметки.  

В воскресенье – 22 апреля – температура воздуха составит +3… +8°С. В некоторых частях России может появиться снежный покров, но, по словам синоптиков, он быстро растает.  

О небезопасной погодной обстановке написал в Twitter мэр Москвы.  

Сергей Собянин, мэр Москвы:  
МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.  

Позже циклон уйдёт на территорию Поволожья. Там будет пасмурно и ветренно. Ожидаются осадки разной интенсивности. Температура воздуха составит +6… +11°С, в отдельных районах до +15°С.  

# Погода

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