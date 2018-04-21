Церемония прощания с Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник»

Новости России. Прощание с актрисой Ниной Дорошиной состоится в театре «Современник».

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра, предположительно с актрисой простятся во вторник – 24 апреля – в ее родном театре «Современник».

Напомним, актриса Нина Михайловна Дорошина скончалась утром 21 апреля из-за остановки сердца.

Ей было 83 года – здесь подробнее.

С 1959 года актриса служила в театре «Современник». Самой знаменитой ролью Дорошиной в кино стал образ Нади Кузякиной в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».