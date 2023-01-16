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Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае

16 января 2023 10:15
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Новости Китая. Два человека погибли, 34 получили ранения при мощном взрыве, прогремевшем на химзаводе в Китае. Еще 12 работников числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае-1

Сразу после этого вспыхнул сильный пожар, с которым продолжают бороться около 500 спасателей и более 100 единиц спецтехники. По сообщению местных СМИ, на месте происшествия находится 20 машин скорой помощи. Пока неизвестно, что послужило причиной ЧП. Специалисты пока не могут приступить к расследованию, так как пламя еще окончательно не потушено.

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# Взрыв # Новости Китая # Фотофакт

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