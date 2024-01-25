Картаполов: Россия продолжит обмен пленными с Украиной

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил о готовности к обмену военнопленными с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом...», – сказал Картаполов.

В среду упал самолет Ил-76, на борту которого находились военнопленные для обмена, в результате чего погибли все находившиеся на борту. Российское Министерство обороны утверждает, что Киеву было хорошо известно о планах обмена. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Конгресс США и Бундестаг.



Также в СМИ указывают, что украинская сторона косвенно признала, что сбила Ил-76, и требует проведения международного расследования. Представитель президента России Дмитрий Песков поддержал идею международного расследования.