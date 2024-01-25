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Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии за экстремизм

25 января 2024 14:38
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Игорь Стрелков (Гиркин) был осужден Мосгорсудом на четыре года лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости.

Ему также запрещено администрировать интернет-сайтами в течение трех лет. Защитник Стрелкова Александр Молохов заявил, что обжалует приговор. Гособвинитель требовал назначить ему наказание в виде четырех лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Стрелков обвиняется в том, что публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, и был заключен под стражу 21 июля 2023 года. Свою вину он не признал.

# Тюрьма

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