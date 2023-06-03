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ВСУ обстреляли «Градами» село Соболевка, 2 человека погибли, 6 ранены, в том числе дети

03 июня 2023 09:00
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В результате обстрела ВСУ села Соболевка Валуйского района Белгородской области погибли два человека, шестеро получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Погибли два человека, которые в момент обстрела находились во дворах своих домов. Шестерых раненых доставили в центральную районную больницу. Двое мужчин получили многочисленные ранения осколками, один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

Две женщины получили ранения ног, их здоровье оценивается как удовлетворительное. 13-летний мальчик со сложным переломом левого плеча и 11-летняя девочка с осколочными ранениями левого глаза также были доставлены в больницу.

Глава региона отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

В результате прямого попадания снаряда загорелись надворные постройки и гараж двух частных домов. В четырех домовладениях также были обнаружены повреждения: пробиты крыши, повреждены фасады и заборы, выбиты окна.

# ЧП

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