Шольца освистали немцы из-за поддержки Украины и разжигания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц был освистан толпой немцев на фестивале СДПГ в городе Фалькензе. Об этом сообщает немецкая газета Bild, пишет РИА Новости.

На опубликованном видео около ста человек освистали политика и обвинили его в разжигании войны, лжи и бандитизме. Шольцу пришлось оправдываться и обращаться к гражданам, выражая свою поддержку Украине, но его выступление сопровождалось возмущенными криками протестующих.

Также премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке столкнулся с такой же реакцией от собравшихся. Протестующие размахивали флагами мира, некоторые из которых содержали символику России.

Ранее Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.