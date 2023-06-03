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Шольца освистали немцы из-за поддержки Украины и разжигания войны

03 июня 2023 08:42
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Канцлер Германии Олаф Шольц был освистан толпой немцев на фестивале СДПГ в городе Фалькензе. Об этом сообщает немецкая газета Bild, пишет РИА Новости.

На опубликованном видео около ста человек освистали политика и обвинили его в разжигании войны, лжи и бандитизме. Шольцу пришлось оправдываться и обращаться к гражданам, выражая свою поддержку Украине, но его выступление сопровождалось возмущенными криками протестующих. 

Также премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке столкнулся с такой же реакцией от собравшихся. Протестующие размахивали флагами мира, некоторые из которых содержали символику России.

Ранее Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

# Международная политика

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