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Зеленский заявил о полной готовности ВСУ к контрнаступлению

03 июня 2023 09:13
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к контрнаступлению. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Он выразил убежденность в успехе, хотя и признал, что время, требуемое для этого, может меняться. Независимо от этого, Украина решительно настроена на проведение контрнаступления и находится в полной готовности, заключил Зеленский.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Украина собирается провести контрнаступление этим летом.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джон Кирби

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