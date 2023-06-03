Зеленский заявил о полной готовности ВСУ к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к контрнаступлению. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Он выразил убежденность в успехе, хотя и признал, что время, требуемое для этого, может меняться. Независимо от этого, Украина решительно настроена на проведение контрнаступления и находится в полной готовности, заключил Зеленский.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Украина собирается провести контрнаступление этим летом.