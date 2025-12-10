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На Манхэттене вспыхнул крупный пожар в жилом доме

10 декабря 2025 07:33
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На Манхэттене вспыхнул крупный пожар в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил здание накануне утром, около половины девятого.

По данным местных СМИ, пострадали три жителя и трое пожарных. Очевидцы сняли кадры густого столба дыма, который был виден над городом. В оперативном штабе пожарного департамента Нью-Йорка сообщили: одного из жильцов удалось вывести с верхнего этажа и передать медикам. Причины возгорания выясняются. На месте продолжают работать экстренные службы.

# ЧП # Пожар

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