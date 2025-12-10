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Шойгу: «зародыши НАТО» на Востоке создают угрозы России и всему региону

10 декабря 2025 07:11
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Шойгу: «зародыши НАТО» на Востоке создают угрозы России и всему региону-0

По словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, наблюдается тенденция к появлению объединений типа НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несущих угрозу РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Создаются так называемые структуры малых геометрий или малых форм, «зародышей» НАТО на Востоке, подчеркнул Шойгу. Такие объединения, развивающиеся в сторону «ухудшения ситуации», являются дополнительной угрозой как для АСЕАН, так и для Российской Федерации, добавил политик.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Шойгу

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