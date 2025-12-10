В Греции продолжаются масштабные протесты фермеров. Они перекрыли переход на границе с Болгарией. Движение грузовиков было парализовано на несколько часов, колонны растянулись на километры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пропускали только легковые автомобили.

Фермеры требуют выплаты задержанных средств Евросоюза. По их словам, дефицит превышает 600 миллионов евро. Задержки связаны с расследованием коррупционного скандала, когда часть аграриев при поддержке чиновников подделывала документы на землю для получения выплат.

Костас Рупакиас, водитель грузовика:

Для нас это доставляет неудобства. Я отправился из порта Керацини, чтобы добраться сюда, пробыл здесь два дня и уеду завтра. Я не могу вести машину ночью, я не буду садиться за руль ночью, поэтому я проеду границу и подожду, чтобы уехать завтра. Сейчас я должен был быть в Софии, на таможне, а завтра должен был прибыть в пункт назначения, чтобы разгрузиться.

Протесты совпали с тяжелым годом для сельского хозяйства: вспышка овечьей оспы, наводнения и засуха. Акции проходят по всей стране, включая остров Крит, где фермеры заняли здание администрации и ранее блокировали аэропорт.

В туристической федерации отмечают: блокировки уже привели к отмене поездок, что особенно болезненно в преддверии рождественских праздников. Власти признают задержки и обещают выделить аграриям часть средств уже в этом месяце, а всего – 3 миллиарда 799 миллионов евро до конца 2025 года.