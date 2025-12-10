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Маск назвал ЕК «властью бюрократии», которая должна быть расформирована

10 декабря 2025 07:31
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Маск назвал ЕК «властью бюрократии», которая должна быть расформирована -0

По словам американского инженера Илона Маска, Еврокомиссию необходимо заменить на выборный орган, пишет РИА Новости.

В одной из публикаций социальной сети X пользователь охарактеризовал ЕК как «раковая опухоль», разъедающая Евросоюз изнутри. Среди его доводов: численность сотрудников ЕК – 32 000 человек, и единственное, чем они заняты, – создание законов, «с которыми никто не согласен».

Еврокомиссию следует расформировать, заменив выборным органом, в том числе главу Евросоюза нужно избирать напрямую, – отреагировал Маск на сообщение пользователя. Он также указал, что действующая система ЕК представляет из себя «власть бюрократии, а не демократии».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Илон Маск

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