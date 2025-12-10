Маск назвал ЕК «властью бюрократии», которая должна быть расформирована

По словам американского инженера Илона Маска, Еврокомиссию необходимо заменить на выборный орган, пишет РИА Новости.

В одной из публикаций социальной сети X пользователь охарактеризовал ЕК как «раковая опухоль», разъедающая Евросоюз изнутри. Среди его доводов: численность сотрудников ЕК – 32 000 человек, и единственное, чем они заняты, – создание законов, «с которыми никто не согласен».

Еврокомиссию следует расформировать, заменив выборным органом, в том числе главу Евросоюза нужно избирать напрямую, – отреагировал Маск на сообщение пользователя. Он также указал, что действующая система ЕК представляет из себя «власть бюрократии, а не демократии».

Шойгу: «зародыши НАТО» на Востоке создают угрозы России и всему региону

Фото: Pinterest