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На Кубе назвали причины авиакатастрофы, которая произошла 18 мая 2018 года

18 июля 2018 09:03
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Новости Кубы. Названа причина авиакатастрофы на Кубе, произошедшая в мае: лайнер разбился из-за ошибки пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу пришло руководство мексиканской авиакомпании, которой принадлежал упавший самолет.

На Кубе назвали причины авиакатастрофы, которая произошла 18 мая 2018 года-1

По их словам, при взлете пилоты выбрали очень крутой угол подъема, что привело к крушению лайнера из-за отсутствия достаточной подъемной силы.

Напомним, 18 мая пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Гаваны. Сразу после взлета борт потерпел крушение. Жертвами авиакатастрофы стали 112 человек, в том числе пять детей.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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