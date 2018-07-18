Белорус сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. Альпиниста ищут

Новости Беларуси. Белорус попал в беду в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 июля стало известно, что наш земляк сорвался в ущелье.

Группа из пяти альпинистов совершала восхождение на гору Укю. Ее высота – более 4300 метров. За 200 шагов от пика при спуске в сторону ледника один из них сорвался.

На поиски мужчины направлен вертолет МЧС России. Его снарядили в Нальчике бригадой опытных спасателей.