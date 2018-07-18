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Белорус сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. Альпиниста ищут

18 июля 2018 08:04
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Новости Беларуси. Белорус попал в беду в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 июля стало известно, что наш земляк сорвался в ущелье.

Белорус сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. Альпиниста ищут-1

Группа из пяти альпинистов совершала восхождение на гору Укю. Ее высота – более 4300 метров. За 200 шагов от пика при спуске в сторону ледника один из них сорвался.

На поиски мужчины направлен вертолет МЧС России. Его снарядили в Нальчике бригадой опытных спасателей.

# Несчастный случай # Фотофакт

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