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В США в воздухе столкнулись два легкомоторных самолёта, принадлежавшие местной лётной школе

18 июля 2018 08:19
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Новости США. В США столкнулись два легкомоторных самолета: погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в воздухе столкнулись два легкомоторных самолёта, принадлежавшие местной лётной школе-1

Оба воздушных судна принадлежали местной летной школе. Они направлялись с учебного аэродрома международного аэропорта Майами. Находясь в воздухе, они столкнулись и упали на расстоянии примерно 15 километров от аэродрома.

Предполагается, что в каждом самолете находились пилот и ученик, поэтому спасатели ищут четвертую жертву. Федеральное авиационное управление США устанавливает причины катастрофы.

# Крушение # Фотофакт

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