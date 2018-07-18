В США в воздухе столкнулись два легкомоторных самолёта, принадлежавшие местной лётной школе

Новости США. В США столкнулись два легкомоторных самолета: погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба воздушных судна принадлежали местной летной школе. Они направлялись с учебного аэродрома международного аэропорта Майами. Находясь в воздухе, они столкнулись и упали на расстоянии примерно 15 километров от аэродрома.

Предполагается, что в каждом самолете находились пилот и ученик, поэтому спасатели ищут четвертую жертву. Федеральное авиационное управление США устанавливает причины катастрофы.