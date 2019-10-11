На иранском танкере в Красном море прогремел мощный взрыв

Новости Ирана. Мощный взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Мощный взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Два отсека с нефтепродуктами были повреждены, в результате чего произошла утечка топлива.
Экипаж судна не пострадал. К месту происшествия направляются спасатели. Причины инцидента пока не установлены. Не исключена версия теракта.