ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 8%

Число заболевших COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15 %, а показатель смертности – на 8 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15 %, а показатель смертности – на 8 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложная эпидобстановка сохраняется в Африке. В Европе случаев заражений становится все меньше. Жители региона в ожидании туристических поездок. Так называемые паспорта вакцинации уже получили более 1 миллиона человек.
Ковид-документы начали выдавать в 9 странах. Среди них – Германия, Греция, Литва и Польша. Сертификат может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. Помимо данных, связанных с COVID-19, в него должны быть включены минимальные данные о владельце. В полную силу общеевропейская электронная система выдачи таких паспортов начнет функционировать 1 июля.