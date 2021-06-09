ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 8%

Число заболевших COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15 %, а показатель смертности – на 8 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная эпидобстановка сохраняется в Африке. В Европе случаев заражений становится все меньше. Жители региона в ожидании туристических поездок. Так называемые паспорта вакцинации уже получили более 1 миллиона человек.