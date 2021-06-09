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ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 8%

09 июня 2021 09:01
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Число заболевших COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15 %, а показатель смертности – на 8 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 8%-1

Сложная эпидобстановка сохраняется в Африке. В Европе случаев заражений становится все меньше. Жители региона в ожидании туристических поездок. Так называемые паспорта вакцинации уже получили более 1 миллиона человек.

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 8%-4

Ковид-документы начали выдавать в 9 странах. Среди них – Германия, Греция, Литва и Польша. Сертификат может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. Помимо данных, связанных с COVID-19, в него должны быть включены минимальные данные о владельце. В полную силу общеевропейская электронная система выдачи таких паспортов начнет функционировать 1 июля.

# Коронавирус # Фотофакт

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