Подробности смертельного наезда на семью мусульман в Канаде: подозреваемый не знал своих жертв

Новости Канады. Новые подробности умышленного автомобильного наезда в канадском городе Лондон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний подозреваемый в инциденте не принадлежал к каким-либо известным группировкам и до атаки не знал своих жертв.

Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. 10 июня состоится суд. Если будет доказано, что мужчина действовал из-за ненависти к конкретной социальной группе, ему грозит обвинение в терроризме.

Напомним, мужчина на пикапе сбил мусульманскую семью из пяти человек. Выжил лишь 9-летний ребенок. В полиции убеждены, что наезд был умышленным, а поводом для жестокого поступка стала религия.