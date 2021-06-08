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Подробности смертельного наезда на семью мусульман в Канаде: подозреваемый не знал своих жертв

08 июня 2021 19:39
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Новости Канады. Новые подробности умышленного автомобильного наезда в канадском городе Лондон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний подозреваемый в инциденте не принадлежал к каким-либо известным группировкам и до атаки не знал своих жертв.

Подробности смертельного наезда на семью мусульман в Канаде: подозреваемый не знал своих жертв-1

Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. 10 июня состоится суд. Если будет доказано, что мужчина действовал из-за ненависти к конкретной социальной группе, ему грозит обвинение в терроризме.

Напомним, мужчина на пикапе сбил мусульманскую семью из пяти человек. Выжил лишь 9-летний ребенок. В полиции убеждены, что наезд был умышленным, а поводом для жестокого поступка стала религия.

Подробности смертельного наезда на семью мусульман в Канаде: подозреваемый не знал своих жертв-4

Премьер-министр страны после трагического инцидента призвал остановить исламофобию в Канаде. В городе объявлен траур. Приспущены национальные флаги.

# Нападение # Джастин Трюдо # Фотофакт

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