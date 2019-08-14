На греческом острове Эвбея бушует лесной пожар: тушить огонь помогают пожарные из Хорватии и Италии

Новости Греции. Сильный лесной пожар на греческом острове Эвбея вышел из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлено чрезвычайное положение.

Эвакуировали уже около полумиллиона жителей. Местные пожарные не могут усмирить стихию самостоятельно. 14 августа в страну направляются дополнительные самолеты из Хорватии и Италии. Работу усложняют погодные условия: 40-градусная жара и сильный штормовой ветер.

Отметим, за последний месяц в стране зафиксировано более 1300 возгораний.