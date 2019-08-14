15-летняя девочка пропала из отеля во время семейного отдыха. Через неделю её тело нашли в джунглях

15-летняя девочка Нора пропала из отеля во время отдыха с родителями в Малайзии. Прошло больше недели, прежде чем ее тело было найдено в джунглях. Родители девочки сообщили о пропаже их ребенка четвертого августа. По информации Daily Mail, родители, Нора, ее 12-летняя сестра и 8-летний брат отправились на каникулы в теплые края 3 августа. Девочка ушла спать с братом и сестрой в свою комнату на втором этаже, а уже утром следующего дня подростка не оказалось в спальне. Начались поиски.

Фото: Daily Mail

Полиция не нашла каких-либо подсказок о местонахождении девочки. Кто-то заметил только, что окно в доме было приоткрыто. Девочка во время исчезновения была одета только в нижнее белье, также было установлено, что Нора была босиком. Служебные собаки потеряли след примерно в 100 метрах от отеля. Девочка родилась с недугом, из-за которого имела сложности в развитии и общении. Поэтому Нора училась в специальном учреждении для молодых людей с особенностями развития. Представитель компании, которая разыскивала девушку, рассказал, что родители пропавшей не понимают, почему их дочь разыскивали так долго, если нашли ее рядом с водопадом недалеко от их курорта. Родителям важно узнать, находилось ли тело девочки там все время или у происшествия криминальный характер.

Фото: AFP/Getty Images