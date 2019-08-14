15-летняя девочка пропала из отеля во время семейного отдыха. Через неделю её тело нашли в джунглях
15-летняя девочка Нора пропала из отеля во время отдыха с родителями в Малайзии. Прошло больше недели, прежде чем ее тело было найдено в джунглях. Родители девочки сообщили о пропаже их ребенка четвертого августа.
По информации Daily Mail, родители, Нора, ее 12-летняя сестра и 8-летний брат отправились на каникулы в теплые края 3 августа. Девочка ушла спать с братом и сестрой в свою комнату на втором этаже, а уже утром следующего дня подростка не оказалось в спальне. Начались поиски.
Полиция не нашла каких-либо подсказок о местонахождении девочки. Кто-то заметил только, что окно в доме было приоткрыто. Девочка во время исчезновения была одета только в нижнее белье, также было установлено, что Нора была босиком. Служебные собаки потеряли след примерно в 100 метрах от отеля.
Девочка родилась с недугом, из-за которого имела сложности в развитии и общении. Поэтому Нора училась в специальном учреждении для молодых людей с особенностями развития.
Представитель компании, которая разыскивала девушку, рассказал, что родители пропавшей не понимают, почему их дочь разыскивали так долго, если нашли ее рядом с водопадом недалеко от их курорта. Родителям важно узнать, находилось ли тело девочки там все время или у происшествия криминальный характер.
Девочку разыскивала группа добровольцев и 350 различных сотрудников госорганов. Один из волонтеров считает, что Норы не было на месте обнаружения, когда туда впервые приходили. Он отметил, что тело девушки было спрятано и прикрыто листвой. Место обнаружения пропавшей найти нелегко.
Тело Норы было транспортировано в больницу, где ее опознали родители. Далее будет проведено посмертное обследование. Семья девочки выразила благодарность добровольцам, которые вышли на поиски Норы. Адвокат семьи сообщил СМИ, что родители находятся в тяжелом состоянии в связи со смертью их ребенка.
«Нора в сердце нашей семьи. Она самая настоящая, самая драгоценная девушка, и мы любим ее бесконечно», – говорят потрясенные члены семьи девочки.
Тело девочки было найдено группой добровольцев-путешественников, которые присоединились к масштабной поисковой операции на десятый день. Девочку обнаружили в месте, где она хотела побывать. Этот водопад Нора заметила по приезду и хотела сходить на него с родителями. Этот район считается популярным среди туристов.
Родители девушки хотят выяснить обстоятельства смерти их дочери. Однако они станут известны только после результатов вскрытия. После него в полиции будет принято решение о продолжении расследования.
Весной в Берлине из дома сестры пропала 15-летняя девочка. Обстоятельства ее пропажи называют странными – здесь подробнее.