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В Японии от жары погибли 23 человека, около 13 тысяч жителей госпитализированы

14 августа 2019 09:43
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Новости Японии. Жертвами аномальной жары в Японии за неделю стали как минимум 23 человека, еще около 13 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии от жары погибли 23 человека, около 13 тысяч жителей госпитализированы -1

Палящее солнце испытывает японцев с начала августа. В некоторых районах температура воздуха доходит до +39 градусов. Большинство из пострадавших и погибших – пожилые люди, которые в целях экономии не включали в своих домах кондиционеры.

Власти призывают жителей пить больше воды, носить головные уборы и не находиться много времени под открытым солнцем. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в стране сохраниться еще около двух недель.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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