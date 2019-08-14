В Японии от жары погибли 23 человека, около 13 тысяч жителей госпитализированы

Новости Японии. Жертвами аномальной жары в Японии за неделю стали как минимум 23 человека, еще около 13 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палящее солнце испытывает японцев с начала августа. В некоторых районах температура воздуха доходит до +39 градусов. Большинство из пострадавших и погибших – пожилые люди, которые в целях экономии не включали в своих домах кондиционеры.

Власти призывают жителей пить больше воды, носить головные уборы и не находиться много времени под открытым солнцем. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в стране сохраниться еще около двух недель.