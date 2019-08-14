В Калифорнии при перестрелке погиб полицейский

Новости США. Перестрелка в Калифорнии: погиб один правоохранитель, еще четыре человека ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в городе Риверсайд на оживленном шоссе. Полицейский остановил автомобиль для проверки. Водитель в ответ на это действие достал ружье и начал стрелять. От полученных ранений страж порядка скончался.

Из прибывших на подмогу троих полицейских двое получили ранения. Пули задели и двоих прохожих. Нападавший ликвидирован.