На границе с сектором Газа начал работу погранпункт «Керем-Шалом»

С сегодняшнего дня, 17 декабря, грузовики ООН будут направляться через этот пункт пропуска. Однако зачистка сектора армией Израиля продолжается. По оценкам Минздрава Газы, погибли более 19 тысяч человек. А французский МИД заявил о смерти своего сотрудника после удара по дому дипломатов в Рафахе. ЦАХАЛ не останавливают даже пленные. Недавно военные убили трех израильских заложников. Такое резкое продвижение вглубь сектора связано с просьбой американцев прекратить боевые действия в регионе до конца года. Одной из причин стали предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах.