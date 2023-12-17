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На границе с сектором Газа начал работу погранпункт «Керем-Шалом»

17 декабря 2023 14:05
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На границе с сектором Газа начал работу погранпункт «Керем-Шалом». Израильские власти открыли КПП для поставок гумпомощи в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с сектором Газа начал работу погранпункт «Керем-Шалом»-1

С сегодняшнего дня, 17 декабря, грузовики ООН будут направляться через этот пункт пропуска. Однако зачистка сектора армией Израиля продолжается. По оценкам Минздрава Газы, погибли более 19 тысяч человек. А французский МИД заявил о смерти своего сотрудника после удара по дому дипломатов в Рафахе. ЦАХАЛ не останавливают даже пленные. Недавно военные убили трех израильских заложников. Такое резкое продвижение вглубь сектора связано с просьбой американцев прекратить боевые действия в регионе до конца года. Одной из причин стали предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах.

# Палестина-Израиль

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