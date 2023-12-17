Daily Mail: в 2024 году численность армии США будет самой низкой за последние 80 лет

В 2024 году общее количество военнослужащих в США снизится до 1,28 миллиона военнослужащих, что окажется самым маленьким показателем за последние 80 лет, из-за проблемы с набором. Об этом сообщает The Daily Mail, пишет РИА Новости.

Исполняющий обязанности замминистра обороны по кадрам и готовности Ашиш Вазирани отметил, что на 2023 год в армию, ВМС и ВВС не хватает 41 000 человек. Он также заметил, что молодое поколение, родившееся после 1997 года, имеет низкий уровень доверия к институтам правительства.

В десятку крупнейших по численности армий мира, наряду с Вооруженными силами США, входят также армии Китая, Индии, КНДР, России, Пакистана, Ирана, Республики Корея, Вьетнама и Египта.