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WP: Зеленский стал участником внутриполитического конфликта в США

17 декабря 2023 13:45
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Во время посещения Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с интенсивной политической борьбой в США. Об сообщает The Washington Post, передает РИА Новости.

Даже республиканцы, которые поддерживают Украину, готовы отложить финансирование, стремясь усилить пограничную политику Вашингтона. Это вовлекло Зеленского и Киев в потенциально рискованную ситуацию, поскольку они оказались втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США.

# Международная политика

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