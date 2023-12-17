WP: Зеленский стал участником внутриполитического конфликта в США

Во время посещения Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с интенсивной политической борьбой в США. Об сообщает The Washington Post, передает РИА Новости.

Даже республиканцы, которые поддерживают Украину, готовы отложить финансирование, стремясь усилить пограничную политику Вашингтона. Это вовлекло Зеленского и Киев в потенциально рискованную ситуацию, поскольку они оказались втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США.