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Хуситы стали захватывать корабли, следующие через Красное море

17 декабря 2023 13:42
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Судоходные компании отказываются прокладывать пути через Красное море. Хуситы стали захватывать корабли, следующие в акватории Йемена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуситы стали захватывать корабли, следующие через Красное море-1

Ранее группировка объявила, что они будут атаковать все судна, имеющие любую связь с Израилем. Многие европейские и американские компании уже отказались от перевозок через Красное море и Суэцкий канал. Такие изменения в глобальной логистике нарушат уже существующие пути сообщения, что приведет к задержке многих товаров. Смена маршрутов танкеров может сказаться на экономике не только ближневосточных стран, но и всего мира.

# Разбой

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