Хуситы стали захватывать корабли, следующие через Красное море

Ранее группировка объявила, что они будут атаковать все судна, имеющие любую связь с Израилем. Многие европейские и американские компании уже отказались от перевозок через Красное море и Суэцкий канал. Такие изменения в глобальной логистике нарушат уже существующие пути сообщения, что приведет к задержке многих товаров. Смена маршрутов танкеров может сказаться на экономике не только ближневосточных стран, но и всего мира.