Китай упростил безвизовый режим для иностранцев

Китай продолжает демонстрировать открытость всему миру. В стране упростили требования для въезжающих иностранцев. В крупнейшем туристическом центре Хайнань теперь граждане из 59 государств смогут находиться без визы в течение месяца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, с начала года КНР приняла свыше 17 миллионов путешественников. Речь только о международном туризме. Его показатели на 130 % превысили прошлогодние цифры. Это хороший вклад не только в туристическую отрасль, но и в бюджет страны в целом. Так, в среднем каждый иностранец тратил в КНР 500 долларов в сутки. С начала года прибыль от зарубежных гостей составила 380 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Национальной миграционной администрации Китая.