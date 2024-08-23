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Военные склады США опустели из-за поставок Украине – Трамп

23 августа 2024 12:12
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Военные склады США опустели из-за поставок Украине. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные склады США опустели из-за поставок Украине – Трамп-2

Дональд Трамп указал на дефицит боеприпасов, ведь Вашингтон передал их в качестве помощи Киеву и не только. Чрезмерная щедрость Штатов в таких вопросах привела к нехватке вооружения в собственной стране. Политик выступает за перераспределение обязанностей в вопросах Украины: он предлагает переложить часть обязательств, в первую очередь финансовых, на европейских партнеров.

# Дональд Трамп # Международная политика

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