Военные склады США опустели из-за поставок Украине. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп указал на дефицит боеприпасов, ведь Вашингтон передал их в качестве помощи Киеву и не только. Чрезмерная щедрость Штатов в таких вопросах привела к нехватке вооружения в собственной стране. Политик выступает за перераспределение обязанностей в вопросах Украины: он предлагает переложить часть обязательств, в первую очередь финансовых, на европейских партнеров.