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В Литве фиксируют рост вторичной миграции из Латвии

23 августа 2024 11:26
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Литва наводняется иностранцами, но нелегальными. В стране фиксируют рост вторичной миграции из Латвии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год число внутри прибалтийских переселенцев превысило тысячу сто человек. Из них несколько сотен – незаконно покинули латвийские центры размещения

В Литве фиксируют рост вторичной миграции из Латвии-2

Спрос рождает предложение: планомерно увеличивается и количество арестованных перевозчиков нелегалов. В 2023 году в списках задержанных было почти 200 фамилий. Не исключено, что в этом показатель обновится. На днях пограничники остановили фургон с дровами, в котором прятались 24 человека африканского происхождения. Действующих виз и видов на жительство у них не было. При этом Прибалтика не является конечной целью для иностранцев. Они, как правило, стремятся в Западную Европу. Чаще всего в Германию, которая уже переполнена нелегалами. Власти ФРГ по-прежнему не могут решить миграционный вопрос. Бюджет страны не выдерживает такого наплыва беженцев.

# Международная политика

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