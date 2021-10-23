Как карточный домик. В Польше во время демонтажа обрушился мост

Новости Польши. В Польше строители неожиданно для себя устроили обрушение моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сооружение было в аварийном состоянии, и специалисты хотели разобрать его поэтапно, но что-то пошло не так. По непонятным причинам неожиданно рухнула первая конструкция. А потом процесс вообще вышел из-под контроля и в итоге закончился быстрым и очень эффектным разрушением. Никто не пострадал.