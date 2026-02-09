В Польше резко подорожало твёрдое топливо. Что говорит правительство?

Повторив печальный опыт Прибалтики, Польша столкнулась с резким подорожанием и острым дефицитом всего спектра твердого топлива зимой. Основной удар пришелся на рынок пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оптовые склады вводят жесткие лимиты, отпуская топливо только на неделю вперед или ограничивая количество в одни руки. На розничных полках царит пустота, а там, где пеллеты еще есть, цены взлетели до небес. Правительство отказывается напрямую регулировать стоимость, ограничиваясь проверками рынка на спекуляции.

Бартломей Дерски, издатель портала «Высокое напряжение» (Польша):

В самой уязвимой позиции оказались семьи, которые несколько лет назад, следуя европейским «зеленым» нормам, заменили старые печи на котлы, работающие исключительно на гранулах. Теперь, когда пеллеты не найти, им попросту нечем топить. Тут же из-за сильнейших за последние 16 лет морозов спрос на уголь в домах вырос. Вновь остро может стать проблема смога.

Дефицит наблюдается также в Прибалтике и Финляндии. К примеру, в Эстонии оптовая цена мешка пеллет достигла 390 евро. Эксперты называют ключевыми причинами кризиса аномальные морозы, сокращение поставок газа из России и подорожание электроэнергии.

Из-за этого многие производители топлива стали работать в убыток или остановили линии. Неготовность к столь суровой зиме привела к тому, что предложение не успевает за спросом, который вырос втрое.