Десятки младенцев в Нидерландах заболели после употребления детской смеси

По меньшей мере 30 младенцев отравились в Нидерландах после употребления молочной смеси французской корпорации, сообщают местные издания. По словам родителей, у детей были такие симптомы, как боль в животе, сильная рвота, диарея и слабость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нескольких пострадавших госпитализировали. В качестве меры предосторожности из продажи изъяты 14 видов детского питания французского бренда. По предварительным данным, причиной инцидентов могло стать повышенное содержание в продукте токсина. Цереулид устойчив к нагреванию и вызывает нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Расследование продолжается. В компании заявили, что проводят консультации с властями. Подтвержденных случаев заболеваний, связанных с их продукцией, якобы не зафиксировано, а смеси производятся в соответствии со стандартами безопасности.