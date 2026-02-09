У призёров зимней Олимпиады-2026 в Италии разваливаются медали – что говорят организаторы?

Контраст между грандиозными обещаниями и бракованной реальностью стал главной неспортивной драмой зимней Олимпиады-2026 в Италии. Вслед за недостроенными спортивными объектами и травмами атлетов начали в буквальном смысле рассыпаться и медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем происходит это зачастую до того, как их берутся испытать на зуб в символическом победном ритуале. Так, одним из первых инцидентов, связанных с качеством наград, стал случай с американской горнолыжницей Бризи Джонсон. Ее золотая медаль развалилась сразу после церемонии награждения.

Бризи Джонсон, американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2026 года в скоростном спуске:

Она слишком тяжелая и поэтому отвалилась. Это нечто. Я прыгала от радости, и она просто отпала. А немецкий биатлонист Юстус Штрелов во время бурного празднования бронзы в эстафете увидел, как медаль срывается с ленты и разбивается о пол. Вдвойне обидно, если учесть, что это первая олимпийская награда в карьере спортсмена.

Вскоре спортсмены сами стали публично и с иронией демонстрировать дефекты. Так, американская фигуристка Алиса Лю в соцсетях показала, как ее золотая медаль и лента оказались в разных руках. Серебро шведской лыжницы Эббы Андерссон в скиатлоне также быстро вышло из строя.