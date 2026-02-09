У призёров зимней Олимпиады-2026 в Италии разваливаются медали – что говорят организаторы?
Контраст между грандиозными обещаниями и бракованной реальностью стал главной неспортивной драмой зимней Олимпиады-2026 в Италии. Вслед за недостроенными спортивными объектами и травмами атлетов начали в буквальном смысле рассыпаться и медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем происходит это зачастую до того, как их берутся испытать на зуб в символическом победном ритуале. Так, одним из первых инцидентов, связанных с качеством наград, стал случай с американской горнолыжницей Бризи Джонсон. Ее золотая медаль развалилась сразу после церемонии награждения.
Бризи Джонсон, американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2026 года в скоростном спуске:
Она слишком тяжелая и поэтому отвалилась. Это нечто. Я прыгала от радости, и она просто отпала.
А немецкий биатлонист Юстус Штрелов во время бурного празднования бронзы в эстафете увидел, как медаль срывается с ленты и разбивается о пол. Вдвойне обидно, если учесть, что это первая олимпийская награда в карьере спортсмена.
Вскоре спортсмены сами стали публично и с иронией демонстрировать дефекты. Так, американская фигуристка Алиса Лю в соцсетях показала, как ее золотая медаль и лента оказались в разных руках. Серебро шведской лыжницы Эббы Андерссон в скиатлоне также быстро вышло из строя.
Эбба Андерссон, шведская горнолыжница, призер олимпийских игр-2026:
Я бежала за Фридой Карлссон, и в этой спешке моя медаль упала в снег и разбилась на три части. Сейчас я надеюсь, что у организаторов есть запасной план на случай поломки медалей.
Все дело в слабом ушке, за которое медаль цепляется к ленте. В момент радости спортсмена эта конструкция просто не выдерживает. Но едва ли такой аргумент на состязаниях планетарного уровня может быть состоятельным, при том что бюджет Игр раздули до 6 миллиардов евро.
В ответ на жалобы оргкомитет Игр лишь разводит руками и даже обещает провести расследование. Однако результат очевиден: организаторы просто сэкономили на такой мелочи, как надежность главного символа победы.