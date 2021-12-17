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На грани энергетического коллапса. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии

17 декабря 2021 08:39
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Новости Украины. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии до почти максимальных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На грани энергетического коллапса. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии-1

Если в течение последних пяти дней это было в пределах 60-100 мегаватт-часов, то сейчас эта мощность поставок взлетит до 870 мегаватт при 900 возможных. Хотя ранее в Минэнерго Украины утверждали, что не будут возобновлять импорт электричества из Беларуси, поскольку в стране хватает возможностей для выработки своей электроэнергии. Однако Киев вынужден изменить свою позицию.  

На грани энергетического коллапса. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии-4

17 декабря в Службе безопасности страны заявили, что из-за нехватки угля придется отключить четыре электростанции. Украина оказалась на грани энергетического коллапса.  

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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