На грани энергетического коллапса. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии

Если в течение последних пяти дней это было в пределах 60-100 мегаватт-часов, то сейчас эта мощность поставок взлетит до 870 мегаватт при 900 возможных. Хотя ранее в Минэнерго Украины утверждали, что не будут возобновлять импорт электричества из Беларуси, поскольку в стране хватает возможностей для выработки своей электроэнергии. Однако Киев вынужден изменить свою позицию.