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Около 200 расчётов ликвидировали сильный пожар на западе Лондона

26 ноября 2025 07:03
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Около 200 расчетов ликвидировали сильный пожар на западе Лондона. Там загорелся промышленный склад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 расчётов ликвидировали сильный пожар на западе Лондона-2

Огонь охватил половину двухэтажного здания, затем начались взрывы. Густой дым накрыл окрестности. Местные жители получили предписание готовиться к эвакуации. О жертвах и пострадавших не сообщается. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания. 

# Пожар # Великобритания

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