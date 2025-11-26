Около 200 расчётов ликвидировали сильный пожар на западе Лондона

Около 200 расчетов ликвидировали сильный пожар на западе Лондона. Там загорелся промышленный склад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил половину двухэтажного здания, затем начались взрывы. Густой дым накрыл окрестности. Местные жители получили предписание готовиться к эвакуации. О жертвах и пострадавших не сообщается. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.