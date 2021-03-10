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На Гавайях улицы превратились в реки, нет электричества. Такого сильного наводнения здесь не было последние 25 лет

10 марта 2021 14:55
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Новости США. На Гавайях объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди и масштабные наводнения нанесли ущерб инфраструктуре американского штата.

На Гавайях улицы превратились в реки, нет электричества. Такого сильного наводнения здесь не было последние 25 лет-1

Из-за прорыва дамбы в городе Мауи улицы превратились в реки. Повреждены мосты и здания. Без электричества более тысячи домов. Жителей призвали к экстренной эвакуации.

На Гавайях улицы превратились в реки, нет электричества. Такого сильного наводнения здесь не было последние 25 лет-4

Такого сильного наводнения в городе не было последние 25 лет. Из-за угрозы прорыва дамбы гавайцы начали покидать свои дома еще накануне. Для них открыты несколько временных центров.

На Гавайях улицы превратились в реки, нет электричества. Такого сильного наводнения здесь не было последние 25 лет-7

По прогнозам синоптиков, тяжелые погодные условия сохранятся в регионе как минимум до 12 марта.

# Наводнение # Фотофакт

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