На Гавайях улицы превратились в реки, нет электричества. Такого сильного наводнения здесь не было последние 25 лет

Новости США. На Гавайях объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди и масштабные наводнения нанесли ущерб инфраструктуре американского штата.
Новости США. На Гавайях объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди и масштабные наводнения нанесли ущерб инфраструктуре американского штата.
Из-за прорыва дамбы в городе Мауи улицы превратились в реки. Повреждены мосты и здания. Без электричества более тысячи домов. Жителей призвали к экстренной эвакуации.
Такого сильного наводнения в городе не было последние 25 лет. Из-за угрозы прорыва дамбы гавайцы начали покидать свои дома еще накануне. Для них открыты несколько временных центров.
По прогнозам синоптиков, тяжелые погодные условия сохранятся в регионе как минимум до 12 марта.